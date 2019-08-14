صور.. زوكانوفيتش في مران الأهلي
بعد وصوله إلى جدة

صور.. زوكانوفيتش في مران الأهلي

2019/08/14
الساعة 11:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شارك البوسني أرفين زوكانوفيتش في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد وصوله، صباح اليوم الأربعاء، إلى جدة.

وكان زوكانوفيتش قد استهل حضوره إلى مقر النادي الأهلي بالصلاة في المسجد، قبل أن يعقد اجتماعًا مع المشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب البوسني زوكانوفيتش في الحصة التدريبية الأولى له مع الراقي، وأكد أنه شارك بفاعلية في المران الجماعي.

وتعاقدت إدارة النادي الأهلي مع زوكانوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جنوة الإيطالي بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيارة التجديد لموسم آخر.



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