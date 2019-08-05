صور.. شباب حي الحشان يكسرون الخجل ويطمسون التشوهات البصرية

المواطن - أحمد الشهري - محايل

أكد رئيس وفد شباب حي الحشان عبدالعزيز بن حمزة عسيري أن فكرة طمس التشوهات البصرية على كوبري قرية الحضن والكدس لقيت ترحيباً من نائب قرية الحضن الشيخ أبو طالب بن محمد عسيري الذي دعم الفكرة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور عدد من أعضاء وفد شباب حي الحشان، وفي بداية اللقاء رحب المحافظ المكلف برئيس وأعضاء الوفد مقدماً لهم شكره على جهودهم التي بذلوها في طمس بعض التشوهات البصرية بكوبري مدخل قرية الحضن والكدس بحي حشان.

وأفاد ” عسيري ” أن أعضاء فريق شباب الحشان خصص ساعتين ونصف بعد صلاة الفجر بمعدل ساعة وقبل أذان المغرب بمعدل ساعة ونصف وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة بشكل عام.

وفي نهاية الزيارة شكر ” عسيري ” محافظ محايل المكلف على جهوده ودعمه المتواصل وتشجيعه لشريحة الشباب وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة سمو أمير منطقة عسير التي اختتمت مؤخراً بعنوان “عسير كذا أجمل” والتي شارك بتنفيذها الجهات الحكومية والأمنية والبلديات وأمانة المنطقة على مدار 36 ساعة والتي حققت الأهداف المرجوة منها.