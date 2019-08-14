صور.. عبدالرزاق حمد الله في المسجد النبوي

المواطن - مروة نبيل

فضل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله، زيارة المسجد النبوي الشريف في أول أيام الإجازة التي منحها المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا للاعبين.

ونشر عبدالرزاق حمد الله بعض الصور خلال زيارة المسجد النبوي الشريف عبر حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، وتفاعلت الجماهير معه، مشيدة بالتزامه الديني خارج الملعب، واعتبروا أنه سر تألقه.

ومنح روي فيتوريا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر راحة لمدة 3 أيام، بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، مساء يوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة ضمك في افتتاح منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.