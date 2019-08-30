صور.. عمرو زكي يتعرض لحادث مروع

المواطن - مروة نبيل

تعرض نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق، عمرو زكي لحادث سيارة مروع، صباح اليوم الجمعة، على طريق الساحل الشمالي.

وانحرفت سيارة عمرو زكي عن مسارها، لتصطدم بأحد جانبي الطريق وتتهشم بشكل كامل، ويتعرض لاعب الزمالك لجروح بالغة، الأمر الذي استدعى نقله إلى مستشفى العلمين، للحصول على الإسعافات الطبية اللازمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للاعب عمرو زكي وهو في حالة إغماء بعد الحادثة، وظهرت آثار الدماء على وجهه.

وتعرض عمرو زكي لكدمات وجروح قطعية في فروة الرأس والوجه، وتم إسعافه، وغادر المستشفى بعد استقرار حالته، وذلك وفقًا لموقع “يلا كورة”.

ويُعد عمرو زكي صاحب الـ36 عامًا واحدًا من أبرز مهاجمي نادي الزمالك والكرة المصرية، وساهم في حصول منتخب بلاده على بطولتي كأس أمم إفريقيا 2006 و2008، واعتزل اللعب بشكل نهائي عام 2015.

وبدأ عمرو زكي مسيرته الكروية عام 2001 في نادي المنصورة، قبل أن ينتقل إلى صفوف إنبي، ثم بدأ رحلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كما لعب على سبيل الإعارة في صفوف ويجان أتلتيك الإنجليزي.