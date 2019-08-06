صور.. فرامة لحم كهربائية تلتهم يد جزار بالطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تدخل فريق طبي بمستشفى قيا العام إلى جانب فرقة من الدفاع المدني لمساعدة مقيم يعمل في مجزرة لحم جنوب الطائف علقت يده في فرامة لحم كهربائية أثناء قيامه بأعماله المعتادة داخل المحل.

هذا ونتج عن ذلك كسور متعددة في أصابع اليد وتهتكات مفصلية وتهتكات لأوتار أصابع اليد عجز معها من حوله في مساعدته لإخراج يده من داخل الآلة.

وباشر الفريق الطبي المختص إلى جانب فريق الدفاع المدني للعمل على الحيلولة دون تلف خلايا وأوردة اليد والعمل على تحطيم الآلة والمحافظة على ما يمكن إنقاذه من كامل اليد.

هذا وسارع الفريق الطبي بعد نجاحه في عزل الآلة عن كامل اليد، إلى نقل العامل لغرفة العمليات والمسارعة في معالجة الأربطة وتثبيت الكسور والمحافظة على عدم تلف أجزاء من اليد.

وقد نجح الفريق في تجاوز المخاطر واستقرار الوضع الصحي، ويخضع المريض حاليًا للرعاية الطبية داخل المستشفى بعد نجاح العملية وفي انتظار تماثله الكامل للشفاء.

من جانبه ثمّن المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي الدور البارز للفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة الطبيب مكاوي إبراهيم وأخصائي العظام الطبيب محمد هادف والفريق المساند وجاهزية الفرق الطبية بالمستشفى للتجاوب الفوري مع الحالات الطارئة وحرص إدارة المستشفى على الالتزام الدائم بجاهزية فريق طوارئ على مدار الساعة للحالات الطارئة وفقًا للخطط الأساسية للمستشفيات التي تغطي في خدماتها طرق الربط السريعة بين المدن.

وأضاف أن الفريق أحسن التدخل والتعامل مع الحالة والتي استوجبت ذلك باعتبار عامل الوقت في مثل هذه الحالات يعتبر الفرصة المتاحة بين تلف الأجزاء المحطمة أو معالجتها.