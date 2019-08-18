صور .. فريق بيئي يباشر حادث انقلاب ناقلة بترول بارق

المواطن - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

أوضح حساب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية في تويتر أن فريقاً من التفتيش البيئي بالتنسيق مع الدفاع المدني بمنطقة عسير باشر حادث انقلاب صهريج لنقل المواد البترولية بمحافظة بارق.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية مع الجهات الحكومية والشركة الناقلة لمعالجة الأضرار البيئية الناتجة من الحادث.

وكان انقلاب إحدى ناقلات البترول قد تسبب بتوقف الحركة المرورية على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بارق ومحايل بالقرب من جامعة الملك خالد فرع تهامة ما دعا إلى استنفار الجهات الأمنية وبلدية بارق لمعالجة الكميات المتسربة وتنظيم حركة سير المركبات.