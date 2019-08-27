صور.. فيسبوك يطرح تطبيقاً منافساً لمنصة واتساب

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يسعى موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا، فيسبوك، لإنشاء نظام أساسي جديد للتراسل الفوري لمنافسة، المنصة التي يملكها بالفعل واتساب.

وحسب تقارير إعلامية متخصصة، فإن فيسبوك يعكف في الوقت الحالي على إنشاء منصة للتراسل الفوري، رغم امتلاكه واتساب، ومن المتوقع أن تُسمى هذه المنصة “Threads”.

ويعمل عملاق التقنية حاليًا على التطبيق، والذي سيكون مرافقًا لمنصة إنستجرام، وسيُمكّن المستخدمين من مشاركة بيانات الموقع وحالاته مع الأصدقاء.

وفقًا لمجلة ذا فيرج الأمريكية، سيتمحور التطبيق حول ميزة قائمة “الأصدقاء المقربين” على إنستجرام، والتي يملكها فيسبوك.

وحاليًا، يمكن للمستخدمين مشاركة قصص إنستجرام مع قائمة مختارة من الأصدقاء.

وعلى الرغم من ذلك، سيدعو تطبيق “Threads” المستخدمين إلى مشاركة المعلومات تلقائيًا مثل موقعهم، وعمر البطارية، والسرعة مع الأصدقاء، بالإضافة إلى الرسائل النصية والصور والفيديوهات.