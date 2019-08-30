صور.. لوحات شعبية متنوعة بحفل تدشين فرقة دمات عسير الشعبية

المواطن - أحمد الشهري - محايل

دشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس وبحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي فرقة دمات عسير الشعبية، وذلك بمقر مسرح المركز الحضاري التابع للبلدية.

وقد بُدئ الحفل بالقرآن الكريم ثم ألقى خالد مسفر كلمة الفرقة والتي شكر من خلالها المحافظ ومدير جمعية الثقافة والفنون ومديري الإدارات الحكومية على حضورهم ومشاركتهم للحفل.

وبارك مدير جمعية الثقافة والفنون في كلمته لفرقة دمات عسير بمناسبة تسجيلها رسميًا ضمن الفرق الشعبية بالمنطقة، منوهًا بأهمية المحافظة على الموروث الشعبي وشكر المحافظ على حضوره ورعايته للحفل.

بعد ذلك قدم الشاعر مفرح صمان نبذة تعريفية عن لون الدمة والتي أشار من خلالها أن الدمة هي لون وفن حماسي من الفنون الاستعراضية التي تتميز بالإثارة والقوة والسرعة في الأداء وهذا ما كان يستخدمه السابقون أيام الحروب قبل توحيد المملكة، فهو بالدرجة الأولى يعتبر رقصة حرب إلى أن تعددت استخداماته الآن ليصبح من مظاهر التعابير بالفرح في الأعياد والزواجات وعدة مناسبات منها استقبال الضيوف والختان.

وفي الختام قدمت الفرقة الشعبية عددًا من اللوحات الشعبية التي نالت استحسان الجميع.