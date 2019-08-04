صور.. ليلة دامية في تكساس والضحايا 20 قتيلاً و26 جريحاً

المواطن - متابعة

قُتل 20 شخصاً، مساء أمس السبت، حينما فتح رجل النار عند متجر وول مارت بمدينة إل باسو في تكساس، بحسب ما أعلن حاكم الولاية الأميركية.

وقال الحاكم، غريغ آبوت، بمؤتمر صحافي: “عشرون شخصاً أبرياء من إل باسو فقدوا حياتهم”.

من جهته أشار قائد الشرطة في إل باسو، غريغ آلن، إلى وجود 26 جريحاً أيضاً، لافتاً إلى أن المشتبه به الذي تم اعتقاله “رجل أبيض يبلغ الحادية والعشرين”.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة قالت إنها للمشتبه به التقطتها الكاميرات الأمنية لدى دخوله وول مارت.

وظهر في الصورة شاب أبيض يضع نظارة على عينيه ويرتدي سروالاً وقميصاً داكنًا ويشهر بندقية. وكان يضع على أذنيه سماعات أو واقيات على ما يبدو.

جرائم الكراهية

وأضاف الشرطي “لدينا بيانٌ من هذا الشخص يُشير، إلى حدٍّ ما، إلى وجود ارتباط محتمل بجريمة كراهية”.

وكان العديد من الذين شهدوا الواقعة يشترون مستلزمات العودة للمدرسة. وقال السارجنت روبرت جوميز من شرطة إل باسو إن السلطات استبعدت فكرة وجود أكثر من مطلق للنار، مضيفاً أن التقارير الأولية تشير إلى أن المسلح استخدم بندقية.

وكانت شرطة المدينة قد قالت إنّ هناك “تقارير عديدة” تفيد بوجود “أكثر من مسلّح يطلقون النار” في مركز سييلو فيستا التجاري، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.

وكتبت الشرطة في تغريدة على تويتر: “انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن متجر سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطوّر”.

تبادل إطلاق نار

ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق إل باسو، الواقعة على حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك.

من جهتها، أعلنت وسائل إعلام محليّة أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة.

وعُرضت مقاطع مصورة على تويتر تظهر إجلاء رواد أحد المتاجر رافعين أيديهم في الهواء.