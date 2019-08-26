صور.. محافظ بارق يقف على مشروعات الطرق في وادي الخير

المواطن - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

تفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي أمس، قرى وادي الخير وذلك بحضور رئيس المركز إبراهيم بن عبدالله الشهري.

وتجول المحافظ داخل قرى الوادي، واطلع على عدد من المشاريع التي ينفذها فرع وزارة النقل الخاصة بأعمال الصيانة العاجلة للطريق المؤدي إلى قراهم من ردم وإعادة سفلتته كما تم وضع حلول مستقبلية للوادي ومنها إنشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار وإزالة التعديات التي تقع بالقرب من الشارع العام.

وأكد محافظ بارق أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المحافظة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.