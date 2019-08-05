صور.. مدير الجوازات يستقبل حجاج ماليزيا ضمن مبادرة طريق مكة

المواطن - جدة

استقبل مدير عام الجوازات رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الحجاج الماليزيين القادمين ضمن مبادرة طريق مكة.

وعبّر الحجاج الماليزيون عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال، وسهولة إجراءات السفر عبر مبادرة طريق مكة التي وفرت عليهم الوقت والجهد منذ مغادرتهم بلدهم وحتى وصولهم إلى مقر سكنهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لبلاد الحرمين الشريفين أمنها وقادتها.

وأعرب اللواء سليمان اليحيى عن سعادته بتوافد حجاج الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة لهذا العام وهم دول: باكستان وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا وتونس، رافعاً الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يجده الحجاج من رعاية واهتمام.

وتعد مبادرة “طريق مكة” التي أطلقتها وزارة الداخلية ، إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام في عدد من الدول.

ووقف اللواء اليحيى خلال الاستقبال على سير الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مرحباً بالحجاج القادمين من مختلف دول العالم الإسلامي ومنهم الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة، كما رحب في الوفود الإعلامية من الدول الإسلامية التي حضرت لتغطية الرحلة الماليزية والإطلاع على إجراءات استقبال الحجاج منذ وصولهم وحتى صعودهم الحافلات، ثم الانطلاق نحو مقر سكنهم في مكة المكرمة، متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

رافق اللواء اليحيى خلال الاستقبال اللواء خالد بن فهاد الجعيد قائد قوات الجوازات في الحج، والعميد محمد بن عبدالعزيز السعد مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات، والعقيد سليمان اليوسف قائد قوة جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.