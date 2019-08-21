صور.. مشاعر الحزن والفرح تمتزج عند وداع المدينة المنورة

المواطن -واس

امتزجت مشاعر الحجاج المغادرين للمدينة المنورة بالحزن والفرح بعد قضائهم لعدة أيام زاروا خلالها المسجد النبوي وأدوا الصلاة فيه وتشرفوا بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيّه رضوان الله عليهما, إضافة إلى زيارة العديد من المساجد والمواقع الإسلامية والتاريخية, خلال مدة إقامتهم بطيبة الطيبة , لموسم مابعد الحج.

وتابعت “واس” حركة جموع الحجيج من مختلف الجنسيات المغادرين للمدينة المنورة يوم أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, حيث هُيئت لهم كامل وكافة الخدمات اللازمة التي يتلقاها الحاج منذ لحظة وصوله للمطار وحتى صعوده للطائرة, وفق منظومة عمل لافته دقيقة ومنظمة تُقدمها القطاعات الأمنية والمدنية والأهلية وشركات الخدمات المختلفة بكل جودة واحتراف.