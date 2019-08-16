صور.. مصادرة ٤٠ كجم أسماك تالفة ببارق‬

المواطن - أحمد الشهري – بارق

‫صادرت بلدية محافظة بارق ٤٠ كجم من الأسماك والتي يظهر عليها علامات التلف؛ وذلك بعد قيام مراقبي صحة البيئة بجولة رقابية على المطاعم والمطابخ ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أن مراقبي البلدية رصدوا ١٠ مخالفات للاشتراطات الصحية حيث تم تطبيق الأنظمة والإجراءات بحق المخالفين.

وأشار البارقي إلى أن هذه الجولة شملت صالونات الحلاقة وتم مصادرة أدوات غير صالحة للاستخدام.

وأكد البارقي أن الجولات مستمرة في فترتي الصباح والمساء في المحافظة والمراكز التابعة سعياً للارتقاء بجودة الخدمات البلدية وحرصاً على ما يقدم للمستهلك من أغذية وخدمات.