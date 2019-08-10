صور.. نائب أمير مكة يتجول بين جموع الحجيج في مشعر عرفات

المواطن - مكة المكرمة - المشاعر المقدسة

تجول نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، بين جموع ضيوف الرحمن في مشعر عرفات.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات للتيسير على ضيوف الرحمن.