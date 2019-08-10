صور.. نساء مكة يخلفن الحجاج في الحرم اليوم

المواطن - مكة المكرمة - المشاعر المقدسة

أظهرت مجموعة من الصور المتداولة ظهور الحرم المكي خاليًا من الرجال، وممتلئًا بالنساء مع أطفالهن، في مشهد أثار العديد من التساؤلات عن أسباب ذلك.

ويرجع ذلك إلى ما يعرف بالخليف وهو أن أهل مكة من النساء تحديدًا ينزلون الحرم في يوم عرفة؛ حتى لا يكون الحرم المكي خاليًا.

ويعود ذلك لعادات أهل مكة، حيث يخرج الرجال لخدمة الحجاج، بينما تتواجد نساؤهم في الحرم، وهذا اليوم يسمى يوم الخُليف، يقال إن النساء تواسي الحرم؛ لأنه يكون فارغًا في اليوم هذا، ويقال إنه يطلق على نساء مكة المؤنسات.

ويلاحظ من يزور الحرم في يوم عرفة خلوه من الزوار، باستثناء أعداد كبيرة من نساء مكة، يبدأن في التوافد للطواف والعمرة، وقضاء وقت للعبادة، أثناء وقوف الحجيج في عرفة.