صور .. نقل عسير يباشر المواقع المتضررة من الأمطار بعقبة الصماء

المواطن - عسير

باشرت فرق فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أعمال الصيانة في المواقع المتضررة من عقبة الصماء؛ نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة وانهيارات متعددة وسقوط صخور من الجبال أدت إلى تعطل حركة المرور على العقبة.

وقد سخر فرع الوزارة كافة طاقاته من معدات وكوادر بشرية لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المواقع المتضررة وفتح الطريق بالكامل للمواطنين وإعادة حركة السير بصورة طبيعية.

الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة لا تزال جارية حتى الآن بسبب استمرار هطول الأمطار، وتواجد المعدات تحسبًا لأي انهيار قد يحدث لا قدر الله.