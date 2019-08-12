صور.. هكذا يبدو المسجد الحرام ومنى من علو 600 كم

المواطن - واس
بثّت وكالة الأنباء السعودية، واس صور مشعر منى والمسجد الحرام تم التقاطها اليوم بواسطة مركز الاستشعار عن بُعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بواسطة قمر صناعي كهروضوئي على بُعد 600 كيلومتر.
بثّت وكالة الأنباء السعودية، واس صور مشعر منى والمسجد الحرام تم التقاطها اليوم بواسطة مركز الاستشعار عن بُعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بواسطة قمر صناعي كهروضوئي على بُعد 600 كيلومتر.
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