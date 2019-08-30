صور .. يوسف بلايلي يُوقع عقود انضمامه لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

وقع اللاعب الجزائري يوسف بلايلي على عقود انضمامه بشكل رسمي للنادي الأهلي في تونس، اليوم الجمعة، بحضور أحمد الصائغ رئيس الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر تويتر صورًا من توقيع يوسف بلايلي على عقد انضمامه لـ الأهلي قادمًا من نادي الترجي الرياضي التونسي.

وحضر توقيع العقود، حمدي المدب رئيس نادي الترجي.

وكان النادي الأهلي، أعلن أمس الخميس، عن تعاقده رسميًّا مع الجزائري يوسف بلايلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، أنهى رسميًّا إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب يوسف بلايلي قادمًا من الترجي الرياضي بعقد يمتد حتى عام 2022.

ويُعد يوسف بلايلي، صاحب الـ27 عامًا، واحدًا من أبرز لاعبي الترجي التونسي، وساهم في تتويج المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر مؤخرًا.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي النصر دخل في مفاوضات مع يوسف بلايلي خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن إدارة النادي الأهلي نجحت في حسم الصفقة.