ضبط مصري يبيع الأعضاء البشرية على فيسبوك

المواطن - متابعة

تمكنت الأجهزة المعنية في مصر من ضبط مزارع يقود تشكيلاً عصابياً لبيع الأعضاء البشرية عبر صفحة له في موقع فيسبوك.

وأعلنت مصادر إعلامية محلية أن معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتضمن الإعلان عن بيع أعضاء بشرية.

وأسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة عاملاً زراعياً مقيماً في محافظة كفر الشيخ في دلتا مصر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المُشار إليها، ومنها محادثة بينه وأحد الأشخاص، يقوم فيها المتهم بالاتفاق معه على سعر شراء كُلى، نظير مقابل مادي.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء الحساب المشار إليه.