ضبط 3 أشخاص سرقوا معدات ومكبرات صوت المساجد بالرياض
أقرّوا بما نسب إليهم من اتهامات

ضبط 3 أشخاص سرقوا معدات ومكبرات صوت المساجد بالرياض

2019/08/23
الساعة 2:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على 3 أشخاص سرقوا معدات وأجهزة ومكبرات صوت من بعض المساجد.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، والتحري عن مرتكبيها والبحث عنهم، أسفرت عن القبض على 3 أشخاص “مواطن ومتهمينِ من الجنسيتين المصرية والسودانية”، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عددٍ من حوادث سرقة المعدات والأجهزة الإلكترونية ومكبرات الصوت من المساجد.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّوا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وبيّن أن شرطة منطقة الرياض تُؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.



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