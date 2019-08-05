ضربة جديدة للاقتصاد التركي

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ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 16.65% في يوليو، وذلك بعد انتهاء تخفيضات ضريبية على بعض السلع، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، بلغ متوسط التوقعات للتضخم السنوي في أسعار المستهلكين 16.9 في المائة، وارتفع التضخم مقارنة مع 15.72 في المائة في يونيو.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 1.36 في المائة، وهو معدل يقل أيضًا عن المتوسط، الذي كان متوقعًا البالغ 1.6 في المائة.

وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو مصدر قلق رئيسي للأتراك والمستثمرين على السواء، ما يزيد عن 25 في المائة في أكتوبر لأعلى مستوى منذ 15 عامًا، في أعقاب أزمة العملة، التي فقدت خلالها الليرة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

وارتفعت الليرة خلال الأشهر الماضية رغم استمرار المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، واحتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات بسبب أنظمة دفاع صاروخي روسية، واتجاه المواطنين الأتراك منذ نحو عام إلى تحويل أموالهم إلى الدولار وعملات أخرى أكثر استقرارًا.