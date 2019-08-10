ضيوف وزارة الإعلام في الحج .. عبادة وعمل

المواطن - مكة المكرمة

عبر عدد من ضيوف وزارة الإعلام في موسم الحج عن سعادتهم بالفرصة التي أتيحت لهم سواء فيما يتعلق بالحصول على المعلومات التي هي بغية كل إعلامي أو أداء فريضة الحج التي هي أمنية كل مسلم.

قبيل تفويج ضيوف وزارة الإعلام إلى المشاعر المقدسة، ماذا يقول الإعلاميون؟ @media_ksa #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/v6Wmn6VHhK — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 10, 2019

واستضافت المملكة وفداً إعلامياً دولياً من أكثر من 70 دولة ومكنتهم من أداء فريضة الحج، وأتاحت لهم الوصول إلى الإحصائيات والبيانات الخاصة بموسم الحج لنقل صورة واقعية للقراء والمشاهدين في بلادهم.