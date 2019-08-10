ضيوف وزارة الإعلام في الحج .. عبادة وعمل

ضيوف وزارة الإعلام في الحج .. عبادة وعمل

2019/08/10
الساعة 4:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

عبر عدد من ضيوف وزارة الإعلام في موسم الحج عن سعادتهم بالفرصة التي أتيحت لهم سواء فيما يتعلق بالحصول على المعلومات التي هي بغية كل إعلامي أو أداء فريضة الحج التي هي أمنية كل مسلم.

واستضافت المملكة وفداً إعلامياً دولياً من أكثر من 70 دولة ومكنتهم من أداء فريضة الحج، وأتاحت لهم الوصول إلى الإحصائيات والبيانات الخاصة بموسم الحج لنقل صورة واقعية للقراء والمشاهدين في بلادهم.



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