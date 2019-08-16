طائرات ف 5 B وقنابل ضمن معرض القوات المسلحة بعكاظ 13

المواطن - واس

افتتح قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ، اللواء محمد بن وادع الثبيتي ، بمقر سوق عكاظ الـ 13 اليوم ، ضمن موسم الطائف ، أعمال معرض القوات المسلحة ، بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، الذي يُثري زوار سوق عكاظ بالمعلومات عن الآليات والمعدات ومراحل تطورها .

ولدى وصوله مقر سوق عكاظ ، قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض الذي يضم مشاركة القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية ، والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي ، وقوات الصواريخ الإستراتيجية ، إضافة إلى إدارة الخدمات الطبية.



وتجول اللواء الثبيتي ومرافقوه على أرجاء المعرض المتضمن في عرض للأسلحة والمدافع والمعدات والآليات العسكرية ، والدبابات المصفحة التابعة للقوات البرية ، وطائرة من نوع ( ف 5 B) تابعة للقوات الجوية ، وعرضاً لقنابل يضم لوحات بأسماء شهداء الواجب من منسوبي القوات المسلحة بمحافظة الطائف ، كذلك أجنحة تعمل على تثقيف زوار سوق عكاظ صحياً من خلال إدارة الخدمات الطبية ، والاطلاع على الجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة في الدفاع عن بلاد الحرمين وحفظ الأمن ، في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو لي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وفي نهاية الجولة أدلى قائد كلية الملك عبدالله الجوية الثبيتي بتصريح صحفي رفع خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وبنجاح موسم حج هذا العام 1440هـ ، والذي تحقق عاماً بعد عام .



وقال “شرُفت هذا اليوم بافتتاح المعرض المصاحب لفعاليات سوق عكاظ نيابة عن قائد منطقة الطائف العسكرية لهذا العام” ، مبدياً سروره بماشاهده من تجهيز من كافة أفرع القوات المسلحة بالطائف ، ومقدّماً في الوقت ذاته شكره لكل من كان خلف هذه الجهود التي تعكس مقدرات القوات المسلحة .