طارق التايب بعد رباعية الهلال: نهدأ لأن الإياب أصعب

المواطن - محمد سمعه

حرص النجم الليبي طارق التايب لاعب نادي الهلال والمنتخب الليبي سابقًا على توجيه رسالة إلى لاعبي الهلال، بعد الفوز بالأمس على الأهلي برباعية مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكتب طارق التايب عبر حسابه في تويتر: “مبروك الفوز لجماهير الزعيم، وباقي شوط ثانٍ في الرياض، نهدأ ونركز لأن الإياب راح يكون أصعب، بالتوفيق للزعيم”.

وفي الأمس بدأت مباراة الأهلي ضد الهلال بشكل سريع، حيث تمكّن السوري عمر السومة من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السابعة، قبل أن يُحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز التعادل عند الدقيقة 15، بعد تلقيه تمريرة مميزة من البيروفي أندريه كاريلو.

ونجح نجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس، في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 38، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الهلال بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، انتفض الزعيم، ونجح جوميز في تسجيل هدف التعادل في شباك الراقي عند الدقيقة 48 من تسديدة قوية، قبل أن يُحرز اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 63.

واستمر ضغط الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم وسط محاولات من الراقي، قبل أن يُسجل عبدالله الحافظ الهدف الرابع في الدقيقة 81، لتنتهي مباراة الأهلي ضد الهلال بتحقيق الأزرق لفوز غالٍ برباعية مقابل هدفين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، يوم الثلاثاء المقبل.