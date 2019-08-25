طارق محروس مدربًا لفريق اليد في الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني المصري طارق محروس لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالراقي.

ويملك طارق محروس خبرة كبيرة مع الأندية، حيث قاد فريق اتحاد الشرطة لتحقيق لقب كأس مصر مرتين في 2010 و2013، والدوري بدون الدوليين عام 2011.

وقاد طارق محروس، صاحب الـ53 عامًا، نادي الجزيرة الإماراتي موسم 2014، وحقق لقب الدوري المصري عام 2016 مع النادي الأهلي.

وحقق محروس بطولة إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية مع المنتخب الأوليمبي المصري عام 2009، وتوج ببطولة دوري الألعاب الإفريقية كمدرب عام مع منتخب الفراعنة الأول في 2007، وبرونزية كأس القارات عام 2009.

ونجح طارق محروس في التتويج بذهبية كأس أمم إفريقيا للشباب مع المنتخب المصري في 2018، وقاد منتخب الفراعنة للحصول على برونزية كأس العالم للشباب 2019 التي أُقيمت في إسبانيا.