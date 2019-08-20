المواطن - مروة نبيل

أعلن العالمي، عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة النصر وضمك اليوم.

النصر وضمك:

ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي، مساء يوم الخميس المقبل، مباراة النصر وضمك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وتتوافر تذاكر مباراة النصر وضمك في متجر العالمي بالرياض حتى العاشرة مساء، بالأسعار التالية، 30 ريالًا العائلات والأفراد الموحدة، ألف ريال منصة العائلات والأفراد الفضية، و1500 ريال المنصة الذهبية.

ويسعى العالمي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة النصر وضمك المقبلة، وتحقيق فوز هام في بداية مشواره بالدوري هذا الموسم، فيما يأمل الفريق الضمكاوي في الظهور بشكل جيد في أولى مبارياته بعد التأهل إلى دوري المحترفين.