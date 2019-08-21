طرح تذاكر مباراة الهلال وأبها

المواطن - مروة نبيل

طرحت شركة صلة الرياضية، مساء اليوم الأربعاء، تذاكر مباراة الهلال وأبها، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال وأبها:

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال وأبها كالتالي؛ 30 ريالًا الموحدة أفراد وعائلات، 50 ريالًا موحدة الواجهة “F-D”، و75 ريالًا موحدة الواجهة “E”، و400 ريال المنصة الفضية عائلات، و500 ريال المنصة الفضية للأفراد.

وبلغ شعر المنصة الذهبية للعائلات والأفراد في مباراة الهلال وأبها 700 ريال، فيما وصل سعر منصة العائلات والأفراد البلاتينيوم إلى ألف ريال، وجاءت قيمة منصة بلاتينيوم أفراد بلس 1200 ريال.

وأوضحت شركة صلة الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن القسم B سيكون مخصصًا لجماهير الفريق الضيف في مباراة الهلال وأبها المقبلة التي ستقام على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”.