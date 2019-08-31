طرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها بـ 85 مليون ريال

طرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها بـ 85 مليون ريال

2019/08/31
الساعة 11:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن عزمها طرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها مخبرياً، للمهتمين من المؤسسات والمشاريع والشركات الزراعية و الجمعيات، بتكاليف استثمارية تُقدَّر بـ 85 مليون ريال، وذلك بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي في إطار جهودها الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي لمختلف المحاصيل الرئيسة المستهدفة بالمملكة، وتأمين أهم مستلزمات الإنتاج الضرورية لتحقيق الزيادة في الإنتاج المحلي اللازمة للأمن الغذائي.
وبيَّنت “البيئة” أن هذه الخطوة ستسهم في توفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وزيادة المحتوى المحلي، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل في هذا الشأن بمركز البذور والتقاوي في حي المصانع بمدينة الرياض، يوم الأربعاء 5 / 1 / 1441هـ الموافق 4 / 9 / 2019م، الساعة العاشرة صباحاً.



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