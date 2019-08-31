طقس السبت.. أمطار رعدية وغبار وغيوم على 8 مناطق

طقس السبت.. أمطار رعدية وغبار وغيوم على 8 مناطق

2019/08/31
الساعة 11:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بمشيئة الله تعالى مازال تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. كما تبقى السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم. في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر مما يؤدي إلى تدني في مدى رؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 



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