طقس حار مع أمطار رعدية اليوم

طقس حار مع أمطار رعدية اليوم

2019/08/01
الساعة 8:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، في حين يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



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