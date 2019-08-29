طلب جمهور الاتحاد قد يُورط الفريق

المواطن - محمد سمعه

يسير نادي الاتحاد حاليًا، وتحت قيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا بخطى ثابتة، حيث تأهل الفريق الاتحادي لربع نهائي دوري أبطال آسيا، وفاز في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرائد.

وعلّق الناقد الرياضي محمد أبو هداية على طلبات الجمهور الاتحادي الأخيرة عن الفريق قائلًا: جماهير الاتحاد تُطالب بتغيير لاعب أو لاعبين وهذا يتنافى مع قناعات المدرب.

وأضاف أبو هداية: احتمال لن يكون هناك أي تغيير في الثلاث أيام القادمة لنادي الاتحاد.

ويسعى المدرب خوسيه لويس سييرا إلى الاستقرار على عناصره وذلك من أجل ضمان الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية

وسيواجه الاتحاد، فريق الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 17 سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

تحدث المدرب المخضرم محمد الخراشي عن مباراة الذهاب بين الاتحاد والهلال قائلًا: “خروج مباراة الثلاثاء بنتيجة سلبية من مصلحة نادي الاتحاد، والهلال مهمته صعبة في الرياض”.

وأضاف الخراشي: “كنا نتوقع كلاسيكو قوياً ومثيراً بين الاتحاد والهلال، ولكن التحفظ والحذر الدفاعي كان سببًا في تراجع الأداء وخروج المباراة بنتيجة سلبية”.