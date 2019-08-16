طلب روي فيتوريا يُهدد نجم النصر

المواطن - محمد سمعه

طلب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر، من إدارة أصفر العاصمة، ضم مدافع آسيوي لإشراكه في القائمة الآسيوية للعالمي خلال الفترة المقبلة.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن روي فيتوريا مدرب النصر يرغب في الاعتماد على المدافع الآسيوي بدلًا من الاعتماد على المدافع البرازيلي مايكون بيريرا.

ويرغب روي فيتوريا كذلك في الاعتماد على خدمات البرازيلي بيتروس في مباراتي دور الثمانية بـ بدوري أبطال آسيا.

ويذكر أن مايكون بيريرا انضم لـ النصر في يناير من عام 2019 قادمًا من صفوف نادي غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة.

وسيواجه نادي النصر، فريق السد القطري، في مباراتي الذهاب والإياب في دور ربع النهائي لـ بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويأمل نادي النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في المنافسة بقوة على الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، بالإضافة إلى المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح نادي النصر وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في التعاقد مع المهاجم عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون ولمدة خمس سنوات.

وقالت تقارير صحافية محلية: إن نادي النصر سيفقد اللاعب عبدالفتاح آدم لمدة أسبوعين؛ وذلك بسبب إصابته بـ شد عضلي خلال تواجده في تدريبات المنتخب السعودي الذي شارك في بطولة غرب آسيا 2019.

ولا شك أن غياب عبدالفتاح آدم عن مباراة النصر الافتتاحية في الدوري السعودي ضد نادي ضمك يوم 22 أغسطس الجاري، يُمثل صدمة وخبرًا محزنًا لجماهير أصفر العاصمة، والتي كانت تتمنى رؤية عبدالفتاح آدم بقميص النصر في المباراة الأولى في الدوري.

ويذكر أن عبدالفتاح آدم كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي مع التعاون على حساب الاتحاد.