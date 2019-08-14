طيران الإمارات يعلن عن وظائف إدارية في الرياض والدمام

المواطن - الرياض

أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل لدى شركة (دناتا للسفر) بمدينتي الرياض والدمام، وذلك وفقًا للشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- تنفيذي أول خدمة العملاء (الرياض) (Senior Executive Customer Services):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

– معرفة أنظمة الحجز الإلكتروني أو برامج الحجز (جاليليو، سيبر، GDS systems Amadeus).

– مهارات خدمة العملاء.

2- مسؤول خدمة العملاء (الرياض، الدمام) (Customer Service Executive):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال خدمة العملاء.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

– معرفة أنظمة الحجز الإلكتروني أو برامج الحجز (جاليليو، سيبر، GDS systems Amadeus).

– مهارات خدمة العملاء.

موعد التقديم:

– التقديم متاح حاليًّا وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– يرجى التقديم عبر إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني (مع كتابة مسمى الوظيفة والمدينة باللغة الإنجليزية في عنوان البريد):

[email protected]

لمزيد من المعلومات:

1- تنفيذي أول خدمة العملاء (الرياض) (Senior Executive Customer Services):

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2- مسؤول خدمة العملاء (الرياض) (Customer Service Executive):

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3- مسؤول خدمة العملاء (الدمام) (Customer Service Executive):

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