طيور النورس وراء هبوط طائرة ركاب اضطرارياً وارتفاع الإصابات إلى 23

المواطن - محمود نبيل

ارتفع عدد مصابي حادث هبوط طائرة ركاب روسية اضطراريًا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو، اليوم الخميس، بعد وقت قصير من إقلاعها بعدما دخلت طيور في محركي الطائرة، حيث وصل إلى 23 شخصاً على الأقل، وفقاً لمسؤولين روس.



وذكرت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي (روسافياتسيا) أن طائرة من طراز إيرباص 321 تابعة لشركة أورال للخطوط الجوية كانت تقل 233 شخصاً اصطدمت بسرب من طيور النورس بعد الإقلاع، مما تسبب في تعطيل محركيها، وأُجبر طاقمها على الهبوط في حقل على بعد نحو كيلومتر من مطار جوكوفسكي الدولي في جنوب شرق موسكو.

وأضافت الوكالة أنه تم إنزال الركاب، ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى للعلاج من إصابات طفيفة. وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن 234 كانوا على متن الطائرة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرغي سكوراتوف المدير العام لشركة أورال قوله: “كان هناك هبوط اضطراري في جوكوفسكي. دخلت الطيور في كلا المحركين، وتوقف المحركان واضطر الطاقم للهبوط”.