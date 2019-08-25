عائض القرني لـ المعلمين: أنتم حجر الأساس والبذرة النافعة في الأرض

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الداعية الدكتور عائض القرني أهمية دور المعلم والرسالة التي يؤديها في خدمة هذا الوطن وتربية النشء.

وقال الشيخ عائض القرني، عبر وسم “مرحبا بالمعلمين والمعلمات”، موجهاً رسالته للمعلمين والمعلمات: أنتم -بعد الله- اللبِنة الأولى، وأنتم حجر الأساس، وأنتم البذرة النافعة التي بقيت في الأرض”.

حجر الأساس

وأضاف الشيخ القرني عبر حسابه في “تويتر”: كل قلم يخط، وكل ريشة ترسم، وكل مشرطٍ يجرح، وكل قصيدة تُقال، وكل كتابٍ يؤلّف، وكل خطبة تُدبّج، وكل مهرجان يُقام، أنتم -بعد الله- الّلبنة الأولى، وأنتم حجر الأساس، وأنتم البذرة النافعة التي بقيت في الأرض.

يشار إلى أن الآلاف من المعلمين والمعلمات انطلقوا صباح اليوم، إلى مدارسهم؛ لمباشرة أعمالهم بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية التي استمرت 3 أشهر ونصفاً.

مسؤولية عظيمة

من جهته رحّب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالمعلمين بهم في بداية عام دراسي جديد، مذكراً إياهم بأمانة المهنة وعظم مسؤوليتها التي جعلت بين أيديهم وطناً بأكمله، داعياً إلى بداية عام مميز لتكون نواتج التعلم أولاً”.

وقال وزير التعليم عبر حسابه في “تويتر”: “بداية عامٍ دراسي جديد، وبين أيديكم وطنٌ بأكمله، هم أبناؤنا وبناتنا الذين تحتضنهم مدارسنا وفصولنا، وأمانة آبائهم وأمهاتهم، وأمل وثروة وطننا، ومعاً نبدأ عاماً مميزاً لتكون نواتج التعلم أولاً”.