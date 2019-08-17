عائض القرني يعلق على استهداف حقل الشيبة البترولي

المواطن - الرياض

علق الشيخ الدكتور عائض القرني على العمل الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي.

وقال القرني: اللهم احفظ السعودية بلاد الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي، ومهد الرسالة المحمدية، اللهم كما حميتها من أصحاب الفيل، بطير أبابيل، فاحمها من كل عميل ودخيل.

وصرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في وقت سابق، بأنه عند السادسة والثلث من صباح اليوم السبت، تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار “درون” مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية، مؤكدًا أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي.