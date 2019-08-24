عارضة أزياء عراقية تخضع لجلسة تصوير في المسجد

المواطن - متابعة

تسببت عارضة أزياء عراقية في أزمة بعدما خضعت لجلسة تصوير في أحد مساجد السنة.

وأعرب ديوان الوقف السني في العراق، اليوم السبت، عن غضبه بعد أن أقامت عارضة أزياء، تدعى جيهان هاشم، جلسة تصوير استعراضية في مسجد نداء الإسلام بالعاصمة بغداد.

وقال الديوان في بيان: “بعد نشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، أمر رئيس ديوان الوقف السني عبداللطيف الهميم بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير أوقاف بغداد الرصافة، السيد طه عبد مرزوك، وعضوية عدد من المشايخ وآخرين”.

وأضاف: “أثبتت نتائج التحقيق أن جيهان هاشم دخلت الجامع خارج أوقات الدوام الرسمي ومن دون الحصول على الموافقات الرسمية، وهذا مخالف للقانون”.

وأشار إلى أنه “سترفع دعوى قضائية بحق المودل”، مبينًا أن “هذا الفعل خارج عن السياق العام والمساجد أماكن للعبادة وليست للتصوير والاستعراض”.