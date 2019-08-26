عامل يقتل زميله بـ8 طعنات نافذة بسبب 20 درهماً في دبي

المواطن - متابعة

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي عامل نظافة آسيوياً متهماً بقتل زميله عمداً بأن سدد له ثماني طعنات نافذة متتالية في صدره وبطنه، بسكين أخفاه في بنطاله، بعد أن وقّع مسؤوله المباشر غرامة عليه وخصم 20 درهماً من راتبه، فانتقم من زميله لأسباب غير معروفة.

وقال شاهد من شرطة دبي: إن بلاغاً ورد لغرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، يفيد بتعرُّض شخص لطعن بسكين في مجمع سكني على شارع دبي – العين، وبوصوله شاهد المجني عليه ملقًى على الأرض والدماء تسيل من جسمه بغزارة، وكان لا يزال على قيد الحياة ويرتجف، فحضرت سيارة الإسعاف ونقلته إلى المستشفى، لكنه تُوفي متأثراً بإصاباته.

وأضاف أنه شاهد المتهم خارج الغرفة، وأبلغه حارس الأمن بأنه المعتدي، وكان يبدو عليه الارتباك والخوف وينظر بطريقة غريبة، فسأله ما إذا كان اعتدى على المجني عليه، لكنه لم يرد وظل يحدق إليه، فطلب من الحارس سؤاله بلغته، وأخيراً اعترف بأنه ارتكب الجريمة، ثم رفع قميصه وكشف عن سكين يضعه أسفل البنطال، فتحفظ عليه وتم نقله إلى مركز الشرطة المختص.

وقال مشرف سكن العمال، الذي شهد وقوع الجريمة، إنه كان على رأس عمله، وشاهد المتهم يدخن السجائر في غرفة غسل الملابس، فطلب منه مرافقته إلى مكتبه، وخالفه على فعلته بتوقيع غرامة 20 درهماً عليه، وأخبره بأنها ستخصم من راتبه، وفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”.

وأضاف أنه بعد نحو خمس دقائق سمع صوت صراخ، وشاهد المجني عليه في الممر يستغيث وينزف بغزارة من بطنه، فسأله عن الفاعل لكنه لم يستطع الرد بسبب إصابته، وكان المتهم موجوداً في المكان ذاته لكنه لم يتحدث معه، لأنه كان منشغلاً بالمجني عليه، فاصطحب المجني عليه إلى المكتب وجعله ينام على الأرض، واتصل بالشرطة والإسعاف، وبعد حضورهما تم نقله إلى المستشفى، وحضر رجال الشرطة وبحثوا عن المتهم الذي أقر بجريمة القتل، وكشف عن سكين كان يخفيه أسفل بنطاله.

وأقرّ المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه سدد طعنات متتالية إلى المجني عليه، وأرشد عن الأداة التي استخدمها، لكن لم تكشف التحقيقات عن دوافعه لارتكاب الجريمة، لكنها وقعت مباشرة بعد أن أبلغه مسؤوله بتوقيع غرامة 20 درهماً عليه.