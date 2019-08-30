عبادي الجوهر ونوال الكويتية يختتمان موسم السودة بباقة من الطرب

المواطن - السودة

ختم عبادي الجوهر وقيثارة الخليج نوال الكويتية، حفلات موسم السودة الغنائية بحفل مساء اليوم الجمعة، وسط حضور غفير، وذلك بتنظيم متميز كالعادة من روتانا.

وقدم عبادي الجوهر دقائق لا تنسى من الطرب والإحساس الشجي، بعد أن لبى رغبة الجمهور، وغنى “عيونك آخر آمالي” على العود، كما تجاوز حدود الوصف في أداء ولا أروع للمزهرية نزولًا على رغبة جمهور أبها.

كما غنى عبادي الجوهر لأبها جميلة المدائن “بين أبها وبيني حب تفداه عيني”، وأطرب “يا عذبة التجريح.. شفتك بعرس الريح.. والشال الذهب يحجب سنا شمس الذهب.. كانت عيونك حزن.. كانت غضب وكثر الكلام”، لطلال المداح، وظهر متأثرًا خلال الغناء.

أما نوال الكويتية فقد قدمت باقة من أجمل أغانيها وسط تفاعل واضح من جانب الحضور، حيث استقبلها الجمهور استقبالًا حارًّا عند دخولها إلى المسرح.

ووجهت نوال الكويتية رسالة إلى جمهور أبها قالت فيها: “اعذروني متوترة.. عسى الله يدوم عز بلدكم”.