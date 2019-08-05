عبارة مؤثرة على حقيبة طفل معهد الأورام

المواطن - متابعة

في عز المِحَن والأزمات دائمًا ما يكون هناك بارقة أمل، لكن قد لا يراها البعض.

“كُن هادئاً.. فقط ابتسم” عبارة كُتبت باللغة الإنجليزية داخل قلب مرسوم على حقيبة طفل مريض بالسرطان تم التقاطها أثناء نقله من المعهد القومي للأورام في مصر ليلة أمس بعد الحادث الذي وقع أمامه.

وقرّرت وزارة الصحة المصرية إخلاء معهد الأورام ونقل المرضى المُنوّمين به إلى مستشفيات أخرى مجاورة بعدما طال الدمار شرفات المعهد وغرف التنويم.

وبحسب آخر إحصائية تسبّب الحادث في وفاة 20 شخصًا وإصابة 42 بعدما تسبّبت مركبة عكست السير في الحادث المأساوي.