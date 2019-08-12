عبدالإله المالكي: هذا الأمر يساعد الاتحاد على التأهل

المواطن - محمد سمعه

أوضح اللاعب عبدالإله المالكي نجم نادي الاتحاد، أن فريقه يُركز على تحقيق نتيجة إيجابية اليوم، أمام ذوب آهن أصفهان في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال المالكي خلال المؤتمر الصحافي قبل مباراة ذوب آهن: منذ نهاية مباراة الذهاب وتركيزنا مُنصبّ على مباراة الإياب.

وأضاف عبدالإله المالكي: جاهزون لـ مباراة الإياب وبتطبيق تعليمات المدرب سييرا، نستطيع التأهل لدور الثمانية بمشيئة الله.

أكد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الاتحاد، أن شعار العميد أمام نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني هو الفوز والحصول على بطاقة التأهل لدور الـ8 في دوري أبطال آسيا.

وقال سييرا في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الاتحاد وذوب آهن: مباراة اليوم منفصلة عن مباراة الذهاب، وشعار الاتحاد فيها هو الفوز فقط.

وتابع سييرا: قمنا بالاستعداد بشكل جيد للمباراة وسنهزم أي عوامل سلبية قد تؤثر علينا قبل اللقاء.

ستنطلق مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويُذكر أن مباراة الاتحاد وذوب آهن ستُقام على ملعب حمد الكبير في قطر، حيث ستكون المباراة في ضيافة ذوب آهن.

وقبل مواجهة اليوم، سبق لنادي الاتحاد أن تقابل مع الأندية الإيرانية في ثلاث مباريات آسيويًا على ملاعب محايدة، منذ اعتماد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات الأندية السعودية ضد أندية إيران على ملعب محايد في عام 2016.