عبدالرحمن السيار مديرًا تنفيذيًا لدوري الأولى

المواطن - محمد سمعه

قرّر مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعيين عبدالرحمن السيار مديرًا تنفيذيًا لـ كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وجاء اختيار عبدالرحمن السيار في منصب المدير التنفيذي لـ دوري الدرجة الأولى وذلك بسبب شغله منصب المدير التنفيذي لإدارة منتخبات الفئات السنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسبق له أيضًا العمل كمنسق للأخضر الشاب في بطولة كأس العالم 2017 بكوريا الجنوبية.

أعرب عبدالرحمن السيار عن سعادته بتقلده منصب المدير التنفيذي لـ دوري الدرجة الأولى، قائلًا بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل تطوير بطولة دوري الدرجة الأولى.

من ناحية أخرى، قال مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنه سيكون هناك 4 رعاة لـ الجولة الأولى في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وتحدث مسلي آل معمر بعد حفل تدشين الدوري السعودي أمس الأحد قائلًا: نسعى ونعمل دائمًا على أن يكون الدوري السعودي أقوى، وأن يكون كل موسم جديد أفضل من الموسم الماضي، وتُوجد عدة عوامل تتحدث عن قوة الدوري مثل الحضور الجماهيري وتطور البنية التحتية وقوة المنافسة بين الأندية.

وأضاف مسلي آل معمر: لا يمكن الحديث عن جميع الرعاة والمبالغ المالية المطروحة، لأننا نبيع مباريات الدوري وبثها على هيئة دفعات، ولكن سيتواجد 4 رعاة للدوري في أول جولة.

وتابع مسلي آل معمر: الأمور المستقبلية مبشرة وبإذن الله كل موسم يكون أفضل من الذي قبله، ويجب أن نقول إن هناك إدارة خاصة لتشغيل المباريات في رابطة الدوري تظهر لأول مرة وكذلك دعم اتحاد القدم وهيئة الرياضة للرابطة يُقوي الدوري السعودي.