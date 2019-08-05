عبدالرزاق حمد الله أفضل لاعب في مباراة النصر والوحدة

المواطن - مروة نبيل

توج المغربي عبدالرزاق حمد الله بجائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والوحدة الإماراتي، التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

عبدالرزاق حمد الله:

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للنجم المغربي عبدالرزاق حمد الله من مباراة النصر والوحدة الإماراتي، وكشف عن اختياره كأفضل لاعب في المواجهة الآسيوية، وهنأه على مستواه.

وظهر عبدالرزاق حمد الله بمستوى مميز خلال مباراة النصر والوحدة الإماراتي في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وسجل هدفي فريقه الوحيد في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

النصر والوحدة الإماراتي:

وشهدت مباراة النصر والوحدة الإماراتي، استحواذًا كبيرًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، ونجح في التقدم في الشوط الأول عن طريق عبدالرزاق حمد الله عند الدقيقة 17.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضغطه في مباراة النصر والوحدة الإماراتي قبل أن يستقبل هدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق ليوناردو دي سوزا، ليصعب مهمته في مواجهة إياب ثمن نهائي الآسيوية.