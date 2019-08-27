عبدالعزيز الفيصل: نفخر باستضافة الأحداث الرياضية الهامة

المواطن - مروة نبيل

رحب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالفرق المشاركة في منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”.

وقال رئيس هيئة الرياضة في كلمته خلال افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد: “نفخر في المملكة العربية السعودية باستضافة العديد من الأحداث الرياضية الهامة بدعمٍ من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد”.

وكتب الفيصل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نسعد باستضافة المملكة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد.. بهذه المناسبة يسرني أن أرحب بالفرق المشاركة، متمنيًا لهم منافسة متميزة وإقامة طيبة في وطننا الغالي”.

وانطلقت منافسات بطولة سوبر جلوب، مساء اليوم الثلاثاء، بمباراة كيل الألماني وجامعة سيدني الأسترالي، ونجح الأول في الفوز ليُلاقي الزمالك المصري في دور الـ8، يوم غد الأربعاء.

ومن المقرر أن تستمر منافسات بطولة سوبر جلوب حتى 31 من شهر أغسطس الجاري في المنطقة الشرقية، وتشهد مشاركة 10 أندية للمرة الأولى في المسابقة، وسيمثل السعودية الوحدة ومضر.