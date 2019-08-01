عبدالعزيز الفيصل يُتوج بجائزة القادة الرياضيين الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تتويج رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عامًا على مستوى العالم Leaders Sports Award.

وحصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على جائزة القادة الرياضيين الشباب نظرًا لدوره الفعال في صناعة الرياضة السعودية، وتطويرها.

وتخضع جائزة القادة الرياضيين الشباب لعدد من المعايير، ومن أهمها التميز الرياضي والأداء الإداري، ويتم اختيار الفائزين بشكل سنوي.

ومن المقرر أن تُقام احتفالية كبرى لتتويج المتوجين، شهر أكتوبر المقبل، في لندن بحضور العديد من الشخصيات العالمية والدولية في كافة المجالات.