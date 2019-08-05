عبدالغني: جاهزون لتحقيق بداية قوية ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد حسين عبدالغني على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بالراقي لمباراة الأهلي ضد الهلال المقبلة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الحضور الجماهيري لدعم اللاعبين.

الأهلي ضد الهلال:

وعلق عبدالغني على مباراة الأهلي ضد الهلال قائلًا: “جاهزون لمواجهة الغد، ولدينا الإصرار والحماس اللازم لتحقيق بداية قوية وانطلاقة كبيرة وإسعاد جماهير الأهلي في مستهل الموسم الحالي”.

وتابع قائد الراقي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي ضد الهلال قائلًا: “مباراة الغد تُمثل الشوط الأول من المواجهة، وأتوقع أن تكون المباراة الثانية هي الحاسمة في تحديد هوية المتأهل لدور الـ8”.

واختتم حسين عبدالغني تصريحاته قائلًا: “مباراة الغد جماهيرية، وسنلعب أمام منافس قوي يملك عناصر مميزة في كافة مراكز اللعب، وأتمنى من جماهيرنا الوفية الحضور والمساندة حتى يتحقق الانتصار المنشود”.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وسيحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الأهلي ضد الهلال في إياب ثمن النهائي الآسيوي، يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري.