عبدالفتاح عسيري يُسجل الأول لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم عبدالفتاح عسيري من إحراز الهدف الأول لـ الأهلي في الدقيقة الـ41 من عمر الشوط الأول في مباراة الهلال، والمقامة حاليًّا في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وسدد عبدالفتاح عسيري الكرة بطريقة جيدة خدعت الحارس عبدالله المعيوف بعد تدخل من اللاعب دانييل أليكسيتش ليُسجل الراقي الهدف الأول في شباك الهلال.

وأصبح الأهلي بحاجة حاليًّا لإحراز هدفين والفوز بثلاثية نظيفة من أجل العبور لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا.

وحرص المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الجديد على الحضور إلى ملعب جامعة الملك سعود لمتابعة مباراة الهلال والأهلي.

وتُقام مباراة الهلال ضد الأهلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب كان انتهى بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين.