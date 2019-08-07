عبدالله عطيف معتذرًا: أخطأت بحق حسين عبدالغني

المواطن - مروة نبيل

اعتذر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، عبدالله عطيف، لقائد الراقي حسين عبدالغني، على المشادة التي نشبت بينهما في مباراة الأهلي ضد الهلال بالأمس.

قام عبدالله عطيف بإشارات استفزازية تجاه حسين عبدالغني في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الأهلي ضد الهلال كرد فعل على السلوك غير الرياضي من قائد الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

عبدالله عطيف:

ونشر عبدالله عطيف صورة لقائد الراقي، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “في المباريات تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم.. أخطأت بحق الكابتن المتألق منذ سنوات حسين عبدالغني حتى وإن أخطأ بحقي، وهذا شيء يحدث في المباراة”.

وأضاف عبدالله عطيف حديثه قائلًا: “وأيضًا الجماهير الأهلاوية إن أساءت فهمي أتمنى يقبل اعتذاري؛ لأن هذا ما علمني نادي الهلال وجماهيره العظيمة في احترام جميع الخصوم واللاعبين”.

الأهلي ضد الهلال:

ولعب الأهلي ضد الهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونجح الزعيم في الفوز بنتيجة 4/2.

وسجل ثنائية الراقي في مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، السوري عمر السومة ونجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، فيما أحرز رباعية الزعيم، هاتريك للاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز وعبدالله الحافظ.