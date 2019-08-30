عبدالله: هدفنا الفوز.. وإسعاد جماهير #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، طارق عبدالله، على رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز ضد العهد اللبناني، والمنافسة على البطولات هذا الموسم.

وتحدث طارق عبدالله خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني الذي عُقد، اليوم الجمعة، قائلًا: “عازمون على تحقيق الانتصار بعيدًا عن حسابات مباريات الذهاب والإياب”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “نتيجة المباراة الأولى ستجعلنا نلعب بهدوء وتركيز عالٍ غدًا.. وهدفنا إسعاد جماهيرنا هذا الموسم بتحقيق البطولات”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره العهد اللبناني، مساء يوم غد السبت، على إستاد مدينة كميل شمعون الرياضية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد فاز على العهد اللبناني بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليقترب من التأهل إلى الدور التالي.