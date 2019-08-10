عتاب شديد من رئيس الأهلي السابق للصائغ والسبب؟

المواطن - محمد سمعه

يدشن النادي الأهلي في الـ20 من أغسطس الجاري حفل توقيع رعاية شركة “إم جي موتور” للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، وذلك بحضور أحمد الصائغ رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي.

وكتب عبدالله بترجي رئيس الأهلي السابق عبر حسابه في السناب شات قائلًا: سعيد جدًّا بتوقيع اتفاقية “إم جي” للرعاية على صدر النادي الأهلي، ومما يزيدني فخرًا أن الاتفاقية تم الانتهاء منها أثناء رئاستي وبمجهودي الشخصي، وكانت من ضمن ملفي الانتخابي في حال ترشحت.

وأضاف بترجي: كنت أتمنى من الأخ أحمد الصائغ الإشارة إلى ذلك لعلمه بكافة التفاصيل.

وكان أحمد الصائغ تولى رئاسة النادي الأهلي بالتزكية لمدة أربع سنوات خلال الفترة الأخيرة.

انتهت عمليات بيع تذاكر مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، أمس الجمعة، بعد أقل من 24 ساعة فقط على طرحها.

وذكر حساب جول السعودي الرسمي عبر تويتر أن تذاكر مباراة الهلال والأهلي قد انتهت بالكامل بعد بيعها.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن النهائي، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي كالتالي؛ 50 ريالًا الموحدة عائلات A-H، وأفراد، 100 ريال موحدة الواجهة F-D، 150 ريالًا موحدة الواجهة E، وبلغ سعر بلاتينيوم العائلات والأفراد 1200 ريال، وبلاتينيوم أفراد بلس 1500 ريال.

ووصل سعر المنصة الفضية عائلات في مباراة الهلال والأهلي لـ600 ريال، و800 ريال المنصة الذهبية عائلات وأفراد، فيما بلغ سعر المنصة الذهبية أفراد ألف ريال، وذلك حسبما أعلن حساب صلة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.